В администрации Трампа произошел раскол между Рубио и Уиткоффом вокруг Украины

В администрации США возникли разногласия между госсекретарем Марко Рубио и спецпредставителем президента Стивеном Уиткоффом по вопросу их роли в разрешении украинского конфликта. Об этом сообщает NBC.

По данным NBC, в ноябре Уиткофф, не поставив в известность Госдепартамент, отправился на перегвооры с Украиной в Швейцарию раньше Рубио, возможно, пытаясь взять на себя инициативу. Однако Рубио прибыл в Женеву и добился своего участия во встрече.

Этот инцидент явился проявлением застарелых разногласий между двумя высшими должностными лицами, придерживающимися разных взглядов на прекращение войны. Ранее сообщалось, что Рубио был вынужден получать разрешение от группы Уиткоффа на посещение встречи с президентом Франции.

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