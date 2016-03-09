Анастасия Жабко представит Беларусь на детском музыкальном конкурсе «Витебск-2016»

Новости Беларуси. Беларусь на XIV Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2016», который пройдет на юбилейном XXV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», представит минчанка Анастасия Жабко.

Такое решение приняла сегодня, 9 марта, судейская коллегия, возглавляемая народным артистом Беларуси Эдуардом Зарицким. Решение жюри было единодушным. Представлять Беларусь на этом престижном песенном конкурсе претендовали 11 юных дарований.

Эдуард Зарицкий, народный артист Беларуси, председатель жюри отборочного прослушивания к XIV Международному детскому музыкальному конкурсу «Витебск-2016»:

Дети все работали очень хорошо. Видно, что с ними работали профессиональные педагоги, аранжировщики. Не всегда попадает на свою песню ребенок. Очень важно найти свою песню. Бывает, и голос хороший, и все хорошо, но не своя песня – человек чувствует себя неуютно. А так, в принципе, нам понравилось, конкурс, по-моему, прошел удачно.

Ранее уже стало известно имя певца, который представит нашу страну на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни в Витебске. В этом году это Алексей Гросс – обладатель сильнейшего чарующего баритона. За путевку на «Славянский базар» боролись десяток вокалистов со всей Беларуси. Артисты представили на суд жюри песню белорусского автора на белорусском языке и произведение на одном из славянских языков.

Напомним, XXV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 14 по 18 июля. Основным фестивальным событием остается конкурс молодых исполнителей эстрадной песни, также всегда большой интерес сопровождает детский песенный конкурс.

С 25-летием Славянский базар в этом году поздравят и специальные гости. Майкл Болтон, Алла Пугачева, Александр Розенбаум и многие другие звезды. Их имена организаторы пока держат в тайне.