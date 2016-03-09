Заслуженный артист Республики Беларусь Сергей Чекерес: Неугомонный, талантливый и безумно харизматичный

Более трех десятков образов удалось примерить на себя Заслуженному артисту Беларуси Сергею Чекересу. И хотя с самого детства он и не мечтал о ролях и переполненных залах, судьба распорядилась по-своему. Буквально за несколько месяцев до окончания школы, Сергей Чекерес впервые вышел на сцену и понял: без неё он не сможет жить. Потому, не раздумывая, поступил в Минский театральный институт.

С тех пор в его жизни всё заиграло само собой. Впервые на большую сцену Чекерес вышел в Херсонском областном музыкально-драматическом театре. Здесь же получил первое признание и попробовал себя в роли соблазнителя.

Три года на сцене Херсонского театра и более двух десятков ролей. Все это он оставил во имя любви. Вслед за невестой уехал в Минск. Позже сам признался: ни на миг не пожалел.

Волей судеб здесь Сергей Чекерес в Национальный академический драматический театр имени М.Горкого.

Огромное впечатление на Чекереса произвел главный режиссер Русского театра Борис Луценко. Театральный мудрец, рассмотрев в молодом актёре талант, доверил главную роль в спектакле «Гамлет».

С тех пор творческая жизнь Сергея Николаевича на сцене Русского театра не прекращалась ни на минуту. Но сегодня он с улыбкой вспоминает, как много масок ему удалось примерить за это время. Среди них и знаменитое амплуа – героя-любовника.

Неугомонный, талантливый и безумно харизматичный. Он продолжает радовать своей игрой зрителей Русского драматического театра.