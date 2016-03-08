Провожать зиму песнями, танцами и хороводами под Полоцк приехал и консул Латвиийской Республики в Беларуси

Новости Беларуси. Белорусы продолжают отмечать Масленицу. По всей стране проходят массовые гулянья. В сельской усадьбе под Полоцком песнями, танцами и хороводами провожали зиму и зазывали весну.

Гонки наперегонки. Именно так можно охарактеризовать погоду последних дней. На этом посту яркое солнце и снегопады сменяют друг друга буквально через сутки. И, судя по календарю, у яркой дамы с именем Весна все шансы на победу. Конечно, пока она в пути, но в сельской усадьбе под Полоцком зиму уже выпроваживают.

Место, где история и традиции Беларуси встречаются со славянской мифологией, вкусный культурный коктейль, который из года в год с удовольствием смакуют не только белорусские туристы. Консул Латвии – частый гость в этом селе. В шкафу остались костюм и галстук. Здесь Угис Скуя не по работе, а по велению сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Угис Скуя, консул Латвийской Республики в Республике Беларусь:

Праздник удивительный, такой интересный, первый раз на Масленице, никогда не был. Очень понравился. Главное, что все такие радостные и участвуют во всем. Очень-очень красиво.

Песни, танцы и, конечно же, хороводы с огоньком – все необходимые «масленичные» атрибуты на месте. А горящее чучело – знак того, что весна точно победит.

Но особое внимание – блинам. Круглый как солнце символ ее наступления, они же – предсказатели счастья в семейной жизни.

На «снежном танцполе» есть место звучной гармони и палке для селфи. Надежда Афанасьевна и Костя из разных поколений, но танец один и на все времена.

В сельской усадьбе под Полоцком уж точно как могли приближали весну.