На «Славянском базаре» в Витебске отметят юбилей Владимира Мулявина

Новости Беларуси. Год культуры на «Славянском базаре» в Витебске отметят многочисленными юбилеями. Круглая дата — четверть века — и у самого музыкального форума. Поэтому на Международном фестивале искусств, который пройдет с 14 по 18 июля, будет много ярких проектов: мероприятия, посвященные 75-летию Владимира Мулявина. Сольной программой отпразднует 25-летие творческой деятельности Хор Турецкого.

Стоит отметить, что в этом году будет рекордное число стран-участниц - не менее полусотни. Для выступления в детском и взрослом песенном конкурсах уже подали заявки государства, которые ранее никогда не выступали в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сидоренко, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Весь фестиваль – такая одна большая фишка. Мы в прошлом году отказались от кинопрограммы, и были определенные для этого предпосылки. В этом году уже есть несколько интересных предложений и мы, скорее всего, кинопрограмму будем продолжать на юбилейном фестивале. Фестивальное шествие, которое на улицах города будет проходить в день открытия, думаю, тоже станет своеобразной фишкой, поскольку будет достаточно массово, будет костюмировано, театрализовано.

С 25-летием Славянский базар в этом году поздравят и специальные гости. Майкл Болтон, Алла Пугачева, Александр Розенбаум и многие другие звезды. Их имена организаторы пока держат в тайне.