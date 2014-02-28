Американский танцовщик провел уникальный мастер-класс для балетной труппы Большого театра Беларуси

Новости Беларуси. Противоборство и взаимопроникновение культур. Балетная труппа Большого театра Беларуси осваивает новую хореографию. Уникальный мастер-класс 28 февраля дал американский танцовщик, ассистент знаменитого балетмейстера Уильяма Форсайта.

Здесь не только те, кто всего лишь начинает свой путь в классической хореографии. На эксклюзивный часовой урок пришли народные и заслуженные. Для каждого – это бесценный опыт.

Игорь Артамонов, народный артист Республики Беларусь:

Это экстремально быстро все, нет ни секунды, чтобы подумать, что будет дальше. То есть нет переходов между частями, как в традиционных классических вариациях. Здесь все одно за другим, очень перенасыщенно. На каждую ноту практически движение поставлено. Это заставляет шевелиться, работать. Безумно интересно.

В планах у Ноа Гелбера – постановка одного из балетов Форсайта на сцене Большого. Мастер-класс для каждого из белорусской балетной труппы – возможность блистать в уникальном спектакле. По итогам урока и вечерней репетиции, на которой танцовщик планирует побывать, Ноа Гелбер выберет солистов для будущей постановки. Однако каждому из них предстоит большая работа – хореография Форсайта принципиально отличается от классической балетной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ноа Гелбер, танцовщик, балетмейстер (США):

Здесь очень важно движение рук, кистей, а белорусские танцовщики пока что больше думают о позах, чем о движении. Им нужно выбросить из головы все позы. Уверен, что у ваших танцовщиков все получится. Хореография другая, но это все равно танец. Я работал в Мариинском театре, Большом театре России и видел потрясающие результаты у тех, кто воспитывался на классической балетной школе. Очень хочу сюда привезти балет Форсайта. Увидеть его на вашей сцене.