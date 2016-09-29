Организатор Old Audio Fest в Минске: «У нас сегодня будет битва, побоище магнитофонов»

Новости Беларуси. Пленочные кассеты, хрипящие динамики и целая эпоха. Более сотни винтажных проигрывателей представлены на Фестивале японских магнитофонов Old Audio Fest. Ностальгический форум собрал участников из Беларуси и стран СНГ.

Мероприятие проходит при поддержке посольства Японии в нашей стране.

Организаторы феста гордятся масштабами, которых удалось достичь благодаря отечественным ценителям ретро-техники.

Экспозиция представлена шире, чем аналогичные выставки в Лас-Вегасе и Ганновере. Самый старый японский магнитофон – 1973 года выпуска, самый молодой – начала 90-х.

Все в рабочем состоянии и даже прекрасно звучат. В рамках фестиваля прошел сражение за самый громкий звук.

Олег Карцев, организатор фестиваля японских магнитофонов Old Audio Fest:

У нас сегодня будет битва, побоище магнитофонов. Самый громкий звук с кассеты, по приёму FM. Не представляете, технике по 30 лет, а туда запросто можно через шнур подключить самый новый телефон, и здесь будет очень хороший звук.