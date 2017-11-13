Александра Бутор: «Я могу сказать, почему я кого-то не снимаю»

Новости Беларуси. О белорусском кинематографе говорили во время ток-шоу «Что происходит».
Александра Бутор, режиссёр, продюсер, сценарист, руководитель творческой мастерской:
Я могу сказать, почему я кого-то не снимаю. У меня были когда пробы на эту картину, я не могла найти главного героя – молодой человек 25-27 лет. Люди приходят и такое ощущение, что они застряли на первом курсе Академии, не хотят развиваться, вообще.
И не хотят двигаться, вообще.
Существует Интернет, куча мастер-классов, всяких уроков, фильмов – ничего никто не смотрит и не хочет идти дальше.
Егор Хрусталёв, ведущий:
Хочет сразу стать «звездой».
Александра Бутор:
Конечно.