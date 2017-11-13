1,5 миллиона просмотров в Интернете: директор «Беларусьфильма» комментирует успех «Следов на воде»

Новости Беларуси. О белорусском кинематографе говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Игорь Поршнев, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Киностудия «Беларусьфильм» готовит на 2018 год 4 премьеры именно для кинотеатрального показа.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Если сравнить с прошлыми годами, действительно, у нас в позапрошлом году не было никаких премьер?

Игорь Поршнев:

Я пришёл на киностудию в 2015 году. За 2015-2016 год была сделана одна картина. Поэтому мне трудно говорить. Я говорю о другом, о том, что, когда мы сделали из «Государственной границы», телевизионного варианта, фильм для проката по Беларуси, и прокатили просто пробно по Беларуси, пришёл зритель.

Мы собрали нормально для Беларуси – около 70 тысяч зрителей.

Поэтому вторая картина – «Следы на воде», посвящённая 100-летию милиции – она побила все рекорды, собрала около 100 тысяч зрителей. И мы сейчас делаем картины – вот «Тум-пу-би-дум» у нас выходит в январе, потом следующая у нас будет выходить – «Чёрный пёс». И разножанровое, главное, кино будет.

Егор Хрусталёв:

Насколько мне известно, он недавно оказался в Сети и уже около 1,5 миллионов просмотров.

Игорь Поршнев:

Он прекрасно прошёл по телевидению.

Егор Хрусталёв:

Как это можно прокомментировать? 1,5 миллиона просмотров в Интернете. Это – успех? Это – совершенно другой зритель? Это – совершенно другой интерес? Или мы, вообще, говорим о расслоении смотрения, которое мы не можем контролировать и как-то связывать с кинотеатрами?

Игорь Поршнев:

У нас есть договор по продвижению в Интернете.

Егор Хрусталёв:

Нет, я имею в виду саму цифру и такой интерес.

Игорь Поршнев:

Это нас только радует. Видите, я о чём говорю: наш зритель соскучился по нашему, белорусскому кино. Поэтому мы стараемся делать картины, которые пойдёт в наших кинотеатрах. У нас со всеми областными, городскими, частными прокатами – мы стараемся подписать договора. Мы сейчас вводим в практику: новая картина – мы приглашаем на киностудию прокатчиков, они смотрят и рассказывают нам судьбу этой картины. Как её правильнее, какой поставить ценз, в какое время её лучше прокатывать, чтобы она не сталкивалась любами с блокбастерами американскими. Они советуют: «Давайте, мы лучше сделаем два сеанса, но будет полный зал, чем мы вас поставим с утра в пустой зал». И мы ведём эту работу, и это очень важно, что мы пошли друг другу навстречу. Мы не просто – технически отдали и не интересуемся судьбой своего фильма. Мы точно так же будем двигать и в Россию, и сейчас у нас завязались отношения с Украиной, что не так просто, но, всё равно, мы пытаемся с Украиной – и с прокатом, и с телевизионным показом в Украине.