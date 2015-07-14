Александр Лукашенко о «Славянском базаре»: Мы сделаем все, чтобы не 42, а 142 государства были здесь, на этой миролюбивой земле!

Новости Беларуси. Начнем выпуск за 22.30 с главного культурного события этого лета в Беларуси. В эти минуты в Витебске продолжается церемония закрытия «Славянского базара». Участие в ней принимает и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, что нынешний «Славянский базар» надолго запомнится нам богатством идей, радостью общения и исключительно разнообразной программой. От всей души хотел бы поздравить всех поклонников фестиваля с пополнением Аллеи звезд. Наша аллея объединяет кумиров разных поколений и служит символом культурной преемственности. Сегодня здесь стало на одну звезду больше. Она принадлежит выдающемуся исполнителю, выдающемуся композитору и просто прекрасному человеку - Поладу Бюльбюль-оглы.

Пусть же этот проект из года в год обогащается новыми именами и наша Аллея превращается в настоящую Площадь Звезд. «Славянский базар» в Витебске называют летней культурной Олимпиадой. Он уже зарекомендовал себя как место, где музыканты, художники, артисты и ценители искусства знакомятся с новыми тенденциями и творческими находками со всех концов земного шара. Здесь люди понимают, как многое сближает всех нас и как нужен нам мир! Витебский фестиваль искусств приобретает особое значение в деле укрепления мира и взаимопонимания между странами и народами.

И вот я говорю «мир, мир, взаимопонимание»! Вы знаете, это не на злобу дня. Мы много десятилетий тому назад именно это определили главным. И кто бы мог подумать, что мы сегодня будем так актуальны в нашем славянском мире! Поэтому, мир, мир и еще раз мир!

И в этом действе не только мы, представители славянских народов, ядро славянства, наши соседи, но и многие-многие из других стран, далеких континентов (всего 42 страны) принимают участие - никогда в истории еще не было столько. Поверьте, мы сделаем все, чтобы не 42, а 142 государства были здесь, на этой миролюбивой земле.

В Летнем амфитеатре сегодня собралось максимальное число зрителей. Здесь и поклонники звезд, и группы поддержки участников конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015». За событиями на сцене и интригами за кулисами «Славянского базара» следит наш корреспондент - Яна Шипко. И сейчас она на прямой связи со студией.

Напомним, что 24-й международный фестиваль «Славянский базар» в Витебске уже стал историей. Подробности красочной церемонии закрытия вы смотрели в эфире СТВ.