13 июля Бьянка, Валерия, Сергей Лазарев и белорусские артисты выступят на закрытии «Славянского базара» в Витебске

Новости Беларуси. Славянский базар не прощается, а говорит «До свидания». 13 июля вечером на сцене Летнего амфитеатра - торжественное закрытие 24-го международного фестиваля искусств. И вновь самые яркие звёзды порадуют публику своим выступлением. Это Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Алена Ланская, Руслан Алехно, Бьянка, Валерия, Сергей Лазарев и другие известные артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время гала-концерта пройдет и церемония награждения победителей Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. На этот раз участники боролись не только за главный приз в 20 тысяч долларов, но и весьма неожиданный бонус от Министерства культуры Беларуси: обладатели Гран-при, а также дипломов первой, второй и третей степеней смогут поступать в вузы и ссузы без испытаний.

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Очень жалко, что мы не можем продлить такой удивительный момент - «Славянский базар». Очень много в этом году звезд. Очень приятно на все это смотреть. Очень красивое шоу. Очень радует амфитеатр. Очень радует Витебск своей красотой, чистотой, погодой, что светит солнышко.

Самый замечательный «Славянский базар». Столько звезд. И Моранди приехал, и Fly Project приехал, и Нюша, и Лазарев. Огромное количество звезд. Очень понравился в этом году. Самый лучший.

В полдень на Аллее звезд у Летнего амфитеатра торжественно откроется именная звезда известного азербайджанского исполнителя, композитора, председателя жюри конкурса Полада Бюльбюль-оглы.

Несмотря на официальное закрытие творческого форума, фестивальный Витебск еще на протяжении двух дней будет радовать многочисленных гостей города концертами. На сцене Летнего амфитеатра завтра вечером бенефис Елены Ваенги и гала-концерт звезд шансона. А в среду в рамках «Рок-панорамы» выступит группа «БИ-2».