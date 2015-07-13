На витебской Аллее звезд появилось имя народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюль-оглы

Новости Беларуси. «Через искусство - к миру и взаимопониманию». На витебской Аллее звезд сегодня появилось новое имя. Специальной награды Президента Беларуси в этом году удостоен народный артист Азербайджана Полад Бюльбюль-оглы. Примечательно, что прошла церемония под уже традиционный для Славянского базара проливной дождь, что нисколько не смутило ни зрителей, ни самого артиста. Именитый певец, услышав свои песни в исполнении молодых артистов, не удержался и запел вместе с ними.

Борис Светлов, Министр культуры Республики Беларусь:

Мы свет звезды, который зажегся уже достаточно давно, приносим как некое священное действие на нашу белорусскую землю. Благодаря его песням, благодаря его музыкальным произведениям, благодаря его кинематографическому творчеству.

Как признается сам Полад БюльБюль-оглы, в Витебске он был почти полвека назад. Теперь же собирается приезжать в столицу «Славянского базара» ежегодно. Чтобы «навещать» подаренную ему именную звезду, аккурат к 70-летнему юбилею. Специальную награду артисту вручат этим вечером, во время закрытия международного фестиваля искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полад Бюльбюль-оглы, обладатель специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию»:

В сегодняшнем турбулентном мире, сегодня, когда мы видим, что происходит на разных частях планеты, именно мир, взаимопонимание, толерантность, искусство – вот, может быть, то, что спасет мир. Я желаю фестивалю больших успехов. Особенно в следующий год 25-летия фестиваля.