Михаил Турецкий: я родился в Москве, но всё равно чувствую, что в Беларуси моя малая родина

Михаил Турецкий, народный артист России:

Родители из Беларуси – у меня мама из-под Минска, отец из-под Могилева. Они оказались в Москве, я родился в Москве, но я все равно чувствую, что здесь моя малая родина. И для меня особая радость и особая гордость приезжать сюда и нести здесь свое искусство. Как вы говорите, мою энергетику. Растапливать лед недоверия, зажигать людей, чтобы у них было хорошее настроение. Это мое предназначение, наша миссия, нашего коллектива – нести эти высокие вибрации, чтобы у людей улучшалось настроение и позитивный взгляд на жизнь.