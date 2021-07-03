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Ведущий солист Большого театра: «Без амбиций в искусство и культуру, как и в политику, идти не нужно»

03 июля 2021 15:11
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Новости Беларуси. Одно из официальных мероприятий, запланированных к 3 июля, – концерт в Большом театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прямой связи со студией корреспондент Евгений Пустовой. 

Ведущий солист Большого театра: «Без амбиций в искусство и культуру, как и в политику, идти не нужно»-1

Евгений Пустовой, корреспондент: 
Можно сказать, что в эти минуты наша страна меняет свой официальный дресс-код на более легкие одеяния. То есть страна пляшет, гуляет и танцует, поет песни. Мы сейчас находимся у театра оперы и балета.

Вечером 3 июля здесь пройдет большое и красочное торжественное мероприятие.

Денис Янцевич, ведущий солист оперы: 
С праздником, дорогие наши зрители и дорогие жители нашей прекрасной страны. Сегодняшняя программа будет посвящена, естественно, Дню Независимости нашей республики, а также нашему театру – становлению и истории нашего театра.

Ведущий солист Большого театра: «Без амбиций в искусство и культуру, как и в политику, идти не нужно»-3

Евгений Пустовой:
Говорят, что это будут вехи. Вы будете рассказывать более подробно? Откройте завесу тайны.

Денис Янцевич: 
Тайны никакой нет. Будут представлены произведения, которые исполнялись в начале жизни нашего театра, а также новые постановки.

Евгений Пустовой: 
Денис, вы еще молодой человек, но, наверное, много чего добились. В Беларуси можно себя реализовать? Вы как человек творческий скажите. Амбиций много?

Ведущий солист Большого театра: «Без амбиций в искусство и культуру, как и в политику, идти не нужно»-5

Денис Янцевич: 
Без амбиций, я хочу сказать, в искусство и культуру, в принципе, как и в политику, идти не нужно. Амбиции должны быть не сильными, но ярко выраженными. Добился я многого уже в нашем театре. Я благодарен и руководству нашего театра, и нашему коллективу. Я чувствую себя здесь очень уютно и по-домашнему.

Евгений Пустовой: 
Традиционный вопрос: быть независимым – для вас это что?

Денис Янцевич: 
Быть независимым для меня – это чувствовать уверенность в завтрашнем дне, это самое главное.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Евгений Пустовой

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