Ведущий солист Большого театра: «Без амбиций в искусство и культуру, как и в политику, идти не нужно»

Новости Беларуси. Одно из официальных мероприятий, запланированных к 3 июля, – концерт в Большом театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямой связи со студией корреспондент Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Можно сказать, что в эти минуты наша страна меняет свой официальный дресс-код на более легкие одеяния. То есть страна пляшет, гуляет и танцует, поет песни. Мы сейчас находимся у театра оперы и балета. Вечером 3 июля здесь пройдет большое и красочное торжественное мероприятие. Денис Янцевич, ведущий солист оперы:

С праздником, дорогие наши зрители и дорогие жители нашей прекрасной страны. Сегодняшняя программа будет посвящена, естественно, Дню Независимости нашей республики, а также нашему театру – становлению и истории нашего театра.

Евгений Пустовой:

Говорят, что это будут вехи. Вы будете рассказывать более подробно? Откройте завесу тайны. Денис Янцевич:

Тайны никакой нет. Будут представлены произведения, которые исполнялись в начале жизни нашего театра, а также новые постановки. Евгений Пустовой:

Денис, вы еще молодой человек, но, наверное, много чего добились. В Беларуси можно себя реализовать? Вы как человек творческий скажите. Амбиций много?