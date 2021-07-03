Ведущий солист Большого театра: «Без амбиций в искусство и культуру, как и в политику, идти не нужно»

Новости Беларуси. Одно из официальных мероприятий, запланированных к 3 июля, – концерт в Большом театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прямой связи со студией корреспондент Евгений Пустовой.
Новости Беларуси. Одно из официальных мероприятий, запланированных к 3 июля, – концерт в Большом театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прямой связи со студией корреспондент Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Можно сказать, что в эти минуты наша страна меняет свой официальный дресс-код на более легкие одеяния. То есть страна пляшет, гуляет и танцует, поет песни. Мы сейчас находимся у театра оперы и балета.
Вечером 3 июля здесь пройдет большое и красочное торжественное мероприятие.
Денис Янцевич, ведущий солист оперы:
С праздником, дорогие наши зрители и дорогие жители нашей прекрасной страны. Сегодняшняя программа будет посвящена, естественно, Дню Независимости нашей республики, а также нашему театру – становлению и истории нашего театра.
Евгений Пустовой:
Говорят, что это будут вехи. Вы будете рассказывать более подробно? Откройте завесу тайны.
Денис Янцевич:
Тайны никакой нет. Будут представлены произведения, которые исполнялись в начале жизни нашего театра, а также новые постановки.
Евгений Пустовой:
Денис, вы еще молодой человек, но, наверное, много чего добились. В Беларуси можно себя реализовать? Вы как человек творческий скажите. Амбиций много?
Денис Янцевич:
Без амбиций, я хочу сказать, в искусство и культуру, в принципе, как и в политику, идти не нужно. Амбиции должны быть не сильными, но ярко выраженными. Добился я многого уже в нашем театре. Я благодарен и руководству нашего театра, и нашему коллективу. Я чувствую себя здесь очень уютно и по-домашнему.
Евгений Пустовой:
Традиционный вопрос: быть независимым – для вас это что?
Денис Янцевич:
Быть независимым для меня – это чувствовать уверенность в завтрашнем дне, это самое главное.