Интересные факты о Минске: проспект Победителей

Новости Беларуси. К 950-летию Минска «Столичные подробности» продолжают цикл сюжетов о знаковых местах столицы. 22 августа наш рассказ о проспекте Победителей. 9-километровая магистраль ведет к самому сердцу города. Какой она была и какой она стала? Белорусские татары и болгарский революционер Димитров. Самые первые студенты БГУ и Петр Машеров. Имена и люди вплетены в одну 9-километровую магистраль, которая ведет в самый центр города.

Каждая историческая эпоха оставляла здесь свой след. До революции – Большая Татарская, после – улица Георгия Димитрова. Столица расширялась, и здесь появилась Парковая магистраль. В 80-е это был уже второй по значимости и величине проспект Минска, и назвали его в честь Петра Машерова. Ну а современное поколение знает его как «проспект Победителей».

Григорий Азаренок, СТВ:

Несколько раз в новейшей истории Беларуси все объективы фотоаппаратов и телевизионных камер были направлены именно сюда. Три года назад, на Чемпионате мира по хоккею для средств массовой информации предоставили велодром. В круглосуточном режиме здесь работали сотни журналистов. Во второй раз элитный журналистский пул был здесь, во Дворце Независимости, в феврале 2015, когда решалась судьба мира в Украине. Тогда адрес «Минск, проспект Победителей» стал известен всему миру.

Здесь прописан практически весь белорусский спорт. Федерации хоккея и футбола, Дворец спорта, футбольный манеж, самый крупный в стране аквапарк, Дом гребли. Скоро построят Дворец художественной гимнастики. И, конечно же, «Минск-Арена», где в 2014 году поселилась хоккейная мечта. Владимир Денисов, игрок сборной Беларуси, не забудет об этом никогда.

Владимир Денисов, игрок сборной Беларуси по хоккею:

Были в разных странах, но стоит признать, что именно в Минске организация была на самом высоком уровне. И, наверное, нигде так, как в Минске, не было организовано. Как оказалось, хоккейной мечте здесь понравилось. В 2021 году Чемпионат снова пройдет в Минске. Так что проспекту Победителей придется снова принять тысячи болельщиков.

Сергей Сасим, главный инженер МКСК «Минск-Арена»:

«Минск-Арена» в большинстве своем, как комплекс, готова к проведению данного мероприятия на хорошем уровне. Проспект Победителей сегодня ультрасовременный, особенно ближе к кольцевой. А скоро здесь стане еще больше световых инсталляций и скульптур.

Павел Лучинович, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

В этом районе появилось много новых объектов. Это придало какую-то совершено новую жизнь этой части проспекта Победителей. И сейчас мы прорабатываем вопрос на уровне малых форм – на уровне городских светильников, скамеек. Как можно благоустроить.