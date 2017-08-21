Три праздника сразу: Полоцк готовится к грандиозному историко-культурному событию

Новости Беларуси. День белорусской письменности. Юбилей книгопечатания. И 1155 лет Полоцку. Сразу к трем знаковым событиям готовятся в древнейшем городе нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Празднования продолжатся три первых дня сентября. Еще ярче их сделает наш телеканал. СТВ представит здесь проекты «Живая классика» и «Золотая коллекция «Белорусской песни».

Световое шоу с использованием самых современных технологий и в то же время возвращение к истокам древнего города. Полоцкий Курган Бессмертия с первого по третье сентября станет центром магического и неизведанного, – обещают организаторы.

Праздничное шествие перенесет зрителей в эпоху Средневековья. В колоне пройдет 1155 человек – ровно столько лет исполняется древнему Полоцку. Гильдии ремесленников и купцов, печатников и студентов, хлебопеков и молочников. В этом колледже уже завершают шить костюмы для дружины князя XII века.

Людмила Матющенко, педагог дополнительного образования Полоцкого химико-технологического колледжа:

В основном в этой коллекции использовали льняные ткани. Лен разной фактуры, разной структуры. Лен в брюках более легкой – платено-костюмный, а более суровая ткань на сапожки использовали и для изготовления этих плащей и для рубашек – более грубая ткань.

Между тем, школьники уже готовы показать свои работы гостям Полоцка. Это будут макеты памятников архитектуры древнейшего города в масштабе 1 к 30.

Яна Курто, учащийся 9 класса Полоцкой гимназии № 1 имени Ф. Скорины:

Сначала мы с нашим преподавателем смотрели архивы, потом чертили на компьютере. С сентября начали строить. Результатом довольны и не стыдно будет показать, что сделали.

Торопятся и с реконструкцией Полоцкой Софии. Собор преображается на глазах, а работы здесь не останавливаются ни на минуту. Это будет еще одна площадка праздника.

У стен Софийского Собора до конца недели будет установлен новый памятный знак – «Полоцк – колыбель белорусской духовности». На двухметровом гранитном валуне – бронзовая ладья. Двухтонная композиция будет украшена щитами с изображениями четырех князей, Рогнеды и, конечно же, Ефросиньи Полоцкой.

Почти 40 тысяч квадратных метров асфальта ушло на улицы и дворы города. Торговые ряды займут пять центральных улиц общей протяженностью 10 километров.

Сергей Лейченко, первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома:

Когда только было озвучено, что Полоцк будет принимать юбилейный фестиваль, мы, конечно, посмотрели на город с точки зрения того, что нужно сделать. Первоначально мы намечали 255 объектов, которые попадут под реконструкцию, модернизацию, под ремонты. В ходе работ количество объектов выросло до 340. И, я думаю, это не конечная цифра.

Свою подарок славному городу готовит и наш телеканал. «Столичное телевидение» представит сразу два своих проекта – «Живая классика» классика привезет в Полоцк живое белорусское слово, а «Золотая коллекция» – лучшие белорусские песни.