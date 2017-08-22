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Беларусь на ладошке: Прилукский дворцово-парковый комплекс Чапских

22 августа 2017 06:31
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Старинные здания всегда действуют на нас, современников, магически. Кажется, что прямо здесь нас ожидает ещё не найденный клад с драгоценностями. Мы начинаем внимательно вглядываться под ноги, не замечая того, что этот самый клад находится прямо перед нами.

В 19 веке этот дворец в селе Прилуки Минского района был резиденцией графа. Его звали Кароль Ян Гуттен-Чапский.  Он сделал очень много важного для Минска.

Есть сведения, что сначала здесь стоял монастырь. Впрочем, у этого местечка есть многовековая история. Существует легенда о том, что тут жили приведения. Эти истории попали в балладу польского поэта Антона Эдварда Одынца о «зачарованном замке».

Село Прилуки расположено на берегу реки Птичь. Первое упоминание об этом поселении известно в середине 16 века. В середине 17 века владелица села Анна Статкевич (Огинская) основала тут православный монастырь. Он просуществовал не долго, 100 лет. Но новые владельцы Ивановские преобразовали монастырь в замок, которые жители этих мест называли «зачарованным».

# Культура # Фотофакт # Культура Беларуси # Достопримечательности Беларуси # Рената Дудаль

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