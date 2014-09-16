Актёры драматического театра отмечают День рождения пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта»

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте…

16 сентября во всем мире отмечается День рождения пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Гости программы «УТРО» на СТВ - актрисы, исполняющие роль Джульетт Драматического театра Белорусской армии Валерия Гайдукевич и Елена Шкуратова, актеры Республиканского театра белорусской драматургии Константин Воронов, Мария Петрович, Николай Стонько.

Считаете ли вы День рождения Джульетты своим праздником? Наверняка роль Джульетты не проходящая в вашей творческой биографии…

Валерия Гайдукевич, актриса Драматического театра белорусской армии:

Безусловно, не проходящая. У каждого артиста есть роль, которую он мечтает сыграть. У меня - это роль Джульетты. Я с детства ее очень люблю и с детства мечтала сыграть именно Джульетту. Поэтому я очень рад, что есть возможность ее играть. Я отмечаю ее День рождения каждый год.

Елена Шкуратова, актриса Драматического театра белорусской армии:

С роли Джульетты началась моя творческая карьера. На театральной сцене роль Джульетты была первой ролью, которая достаточно ярко откликается в моем сердце. Она очень дорога мне и близка.

Спектакль «Гамлет наизнанку»… Расскажите об этой постановке.

Константин Воронов, актер Республиканского театра белорусской драматургии:

Спектакль наш начинается после того, как заканчивается шекспировская пьеса.

Николай Стонько, актер Республиканского театра белорусской драматургии:

Пьеса совершенно другая, автор совершенно другой и действия разворачиваются в совершенно других условиях. Горацио роль совершенно другая для меня.

Для белорусов адаптировали постановку или она идет в неизменном виде?

Константин Воронов, актер Республиканского театра белорусской драматургии:

Спектакли перекликаются между собой, но надо понимать, что каждый видит все по-своему. Когда существует два состава. Это два разных спектакля.

Чем оригинальна постановка?

Константин Воронов, актер Республиканского театра белорусской драматургии:

В постановке фраз нет идентичности. Есть у Гамлета фразы «Быть или не быть» - они есть. Не весь монолог, только самое яркое, основное. Но действует он по-другому. Получается такая странная вещь: спектакль о свободе выбора. Что выберешь, то оно и будет. А в итоге все заканчивается так, как оно должно быть...