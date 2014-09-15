Выставка скульптурных кукол «Моя вина» ведущей телеканала СТВ Ирины Ромбальской открылась в Вильнюсе

Новости Литвы. «Моя вина» – под таким названием в литовской столице открылась выставка автора скульптурных кукол и ведущей телеканала СТВ Ирины Ромбальской. Галерея, где поселились куклы белорусской художницы, находится в самом центре Вильнюса, на пешеходной улице мастеров.

Из Минска Ирина привезла сразу две свои экспозиции: «Семь смертельных грехов» и «Изнанку». Куклы, созданные ею, стали воплощением таких грехов, как гнев, гордыня, похоть, лень, алчность, чревоугодие и зависть.

Каждая работа существует в одном экземпляре.

Ирина признается, что куклы делают ее по-настоящему счастливой и позволяют в полной мере выразить себя в творчестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Ромбальская, автор скульптурных кукол, ведущая СТВ:

Начнем с того, что все-таки этот зритель меня не знает, ко мне не привык. На самом деле это помогает ощутить какую-то полноту всех эмоций, потому что на тебя смотрят не как на телеведущую, не как на известного какого-то человека в Беларуси. Здесь тебя никто не знает, рассматривает тебя в первую очередь все-таки как художника. Это приятно.

Дангуоле Стачура, организатор выставки:

С работами Иры я познакомилась только сегодня, потому что увидела не только на фотографиях, но увидела и в реальности эти куклы. Они говорят, они общаются, они живые, они прекрасные. В них очень много искусства, в них очень много вложено работы и души

Через куклы Ирина Ромбальская хочет обратить внимание на то, что почти каждый день мы совершаем, казалось бы, обыденные поступки, которые на самом деле являются смертельными грехами.