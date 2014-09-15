Выставка скульптурных кукол «Моя вина» ведущей телеканала СТВ Ирины Ромбальской открылась в Вильнюсе

Новости Литвы. «Моя вина» – под таким названием в литовской столице открылась выставка автора скульптурных кукол и ведущей телеканала СТВ Ирины Ромбальской. Галерея, где поселились куклы белорусской художницы, находится в самом центре Вильнюса, на пешеходной улице мастеров.
Из Минска Ирина привезла сразу две свои экспозиции: «Семь смертельных грехов» и «Изнанку». Куклы, созданные ею, стали воплощением таких грехов, как гнев, гордыня, похоть, лень, алчность, чревоугодие и зависть.
Каждая работа существует в одном экземпляре.
Ирина признается, что куклы делают ее по-настоящему счастливой и позволяют в полной мере выразить себя в творчестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Ромбальская, автор скульптурных кукол, ведущая СТВ:
Начнем с того, что все-таки этот зритель меня не знает, ко мне не привык. На самом деле это помогает ощутить какую-то полноту всех эмоций, потому что на тебя смотрят не как на телеведущую, не как на известного какого-то человека в Беларуси. Здесь тебя никто не знает, рассматривает тебя в первую очередь все-таки как художника. Это приятно.
Дангуоле Стачура, организатор выставки:
С работами Иры я познакомилась только сегодня, потому что увидела не только на фотографиях, но увидела и в реальности эти куклы. Они говорят, они общаются, они живые, они прекрасные. В них очень много искусства, в них очень много вложено работы и души
Через куклы Ирина Ромбальская хочет обратить внимание на то, что почти каждый день мы совершаем, казалось бы, обыденные поступки, которые на самом деле являются смертельными грехами.
Ценители прекрасного смогут посетить выставку в Вильнюсе до 12 октября.