Во Дворце искусств в Минске стартовал первый фестиваль городских искусств

Новости Беларуси. Уличные артисты уходят в отпуск до весны. В эти выходные в Верхнем городе завершился летний музыкально-туристический сезон. С мая по сентябрь на городских театральных подмостках встречались артисты из Беларуси, Литвы, Польши и других стран. Подобный праздник под открытым небом минчане наблюдали во второй раз. В 2013 году Минский форум уличных театров проходил на улице Карла Маркса, в этом — гулянья развернулись у городской Ратуши.

15 сентября уличные артисты снова вернулись к своим полюбившимся образам. Во Дворце искусств на Козлова стартовал первый фестиваль городских искусств, который продлится до 18 сентября. Горожане могут посетить ярмарку ремёсел, насладиться звуками города, приобщиться к танцам, заглянуть в 3D-фотозону. А настроение города передадут уличные артисты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.