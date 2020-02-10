«Актёрские упражнения напоминают игры детские». В Купаловском провели мастер-класс

Новости Беларуси. Именитые актеры Купаловского театра провели мастер-класс по театральному мастерству для маленьких минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В камерном зале собрались воспитанники единственного инклюзивного театра нашей страны, а также те, кто только задумался об театральной карьере. Юные актеры учились и как выражать эмоции языком тела, как правильно расслабляться на сцене.

Маргарита Тибец, учащаяся средней школы № 134:

Я занимаюсь в театральной студии уже шесть лет. Это перевернуло мою жизнь с ног на голову, и теперь она в основном состоит из театра.

Павел Харланчук, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:

Яны папрасілі, і мы пагадзіліся на гэта, каб у нас такі абаюдны кантакт адбыўся.

Кристина Дробыш, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:

Акцёрскія практыкаванні нагадваюць гульні дзіцячыя. Гэта ўсё дапамагае твайму існаванню на сцэне. Гэта дапамагае таму, як ты чуешь партнёра, як ты адчуваешь атмасферу агульную. Адчуваць гледача нават, чуць, як ён рэагуе: ці рэагуе, ці не.