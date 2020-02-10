День белорусской письменности-2021 пройдёт в Копыле

Новости Беларуси. Подготовку к Дню белорусской письменности-2021 в Копыле уже даже начали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома:

Копыльская земля впервые принимает такие мероприятия, как фестиваль, День белорусской письменности. Для нас это знаковое событие.

Почему именно Копыльщине выпала большая честь принимать гостей? Потому что в разные периоды времени эта земля родила и дала Беларуси порядка 40 писаталей, которые вошли в Союз писателей Беларуси. Наиболее известные из них – Тишка Гартный, Кузьма Черный.