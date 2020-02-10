День белорусской письменности-2021 пройдёт в Копыле

Новости Беларуси. Подготовку к Дню белорусской письменности-2021 в Копыле уже даже начали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Подготовку к Дню белорусской письменности-2021 в Копыле уже даже начали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новый облик в Копыльским районе приобретут десяток зданий. Отремонтируют больницу, центр культуры, гимназии, костел Святых Петра и Павла. Главным подарком станет новая детская библиотека.
Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома:
Копыльская земля впервые принимает такие мероприятия, как фестиваль, День белорусской письменности. Для нас это знаковое событие.
Почему именно Копыльщине выпала большая честь принимать гостей? Потому что в разные периоды времени эта земля родила и дала Беларуси порядка 40 писаталей, которые вошли в Союз писателей Беларуси. Наиболее известные из них – Тишка Гартный, Кузьма Черный.
Дни белорусской письменности отмечается в нашей стране более 25 лет. Праздник проходит в первое воскресенье сентября. В 2020 году День письменности принимает Могилевская область.