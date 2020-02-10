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«Мы реализуем социальный международный проект». Игорь Бузовский о книжной выставке-ярмарке

10 февраля 2020 08:32
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Новости Беларуси. Прочитана последняя страница семнадцатого международного книжного салона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мы реализуем социальный международный проект». Игорь Бузовский о книжной выставке-ярмарке-1

Накануне в Минске подвели итоги национального конкурса «Искусство книги». А сама выставка стала культурным явлением в мире книг. Почетный гость – Россия, центральный экспонент – США. Польша, Турция, Азербайджан – всего три десятка стран представили свою литературу в Минске. В выигрыше белорусский читатель. Здесь именитые авторы и самые известные издатели.  

«Мы реализуем социальный международный проект». Игорь Бузовский о книжной выставке-ярмарке-4

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Порядка 30 стран-участниц. Для самых масштабных выставок постсоветского пространства это очень большая цифра. Только на самой площадке более 500 мероприятий. Это тоже результат, который говорит, что мы реализуем социальный международный проект.

«Мы реализуем социальный международный проект». Игорь Бузовский о книжной выставке-ярмарке-7

Литературный саммит – это еще и площадка для открытия новых талантов. Здесь же наградили победителей конкурса «Першацвет». Международный салон позволяет расцвести в том числе и национальной литературе. Бороться приходится не только с ширпотребом, спрятанным за кричащими обложками. Читатель превращается в зрителя видеохостинга, а даже качественная литература в бизнес.    

«Мы реализуем социальный международный проект». Игорь Бузовский о книжной выставке-ярмарке-10

«Мы реализуем социальный международный проект». Игорь Бузовский о книжной выставке-ярмарке-12

Леонид Дранько-Майсюк, поэт:
Гэта і паэтычны, і кніжны, і камерцыйны праект. Гэта добра. Жыццё сення дастаткова складанае. Паэзія сама па сабе, кніга сама па сабе без камерцыі існаваць не можа. Трэба вучыцца новым умовам існавання.

«Мы реализуем социальный международный проект». Игорь Бузовский о книжной выставке-ярмарке-15

# Книги # Культура # Игорь Бузовский # Леонид Дранько-Майсюк # Фотофакт

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