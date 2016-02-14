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Акция «Елка желаний» исполнила мечту брестчанки, страдающей тяжелым онкозаболеванием

14 февраля 2016 11:42
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Новости Беларуси. Заветное желание у брестчанки Ани Левчук, страдающей тяжелым онкологическим заболеванием, исполнилось. Девушка получила автограф любимого актера Сергея Безрукова.

Аня участвовала в благотворительной акции «Елка желаний» в конце минувшего года. Написала письмо своему кумиру. И вот, наконец, получила долгожданный ответ -  портрет знаменитости с автографом и сладкий подарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Левкович, житель Бреста:
Я когда услышала, что про меня говорят, я обрадовалась, даже чуть не заплакала, не прослезилась.

# Культура # Благотворительная акция # Анна Левкович

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