Акция «Елка желаний» исполнила мечту брестчанки, страдающей тяжелым онкозаболеванием

Новости Беларуси. Заветное желание у брестчанки Ани Левчук, страдающей тяжелым онкологическим заболеванием, исполнилось. Девушка получила автограф любимого актера Сергея Безрукова.

Аня участвовала в благотворительной акции «Елка желаний» в конце минувшего года. Написала письмо своему кумиру. И вот, наконец, получила долгожданный ответ - портрет знаменитости с автографом и сладкий подарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Левкович, житель Бреста:

Я когда услышала, что про меня говорят, я обрадовалась, даже чуть не заплакала, не прослезилась.