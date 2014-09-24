Академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Беларуси отметил свое 75-летие

Академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь отметил свое 75-летие. Гость студии - Анна Степанкова, помощник художественного руководителя Академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь.

75 лет - это серьезная дата. Что можно рассказать об истории ансамбля?

Анна Степанкова, помощник художественного руководителя Академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь:

Ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь в этом году 9 января отпраздновал свое 75-летие. Считаю, что весь этот год юбилейный, поэтому концерты продолжаются. 9 января 1939 года маршалом Ворошиловым был подписан указ о создании ансамбля красноармейской песни и пляски белорусского особого военного округа. Затем ансамбль вступил в жизнь и начал свою творческую деятельность. 1939 год - это время довоенное, мирное. Потому в те годы он проработал мало. И… началась война. Дорогами войны прошли военные оркестры. Четыре-пять концертов в день. В любую погоду. В госпиталях, на фронте, на машинах. Когда нужно было вступать в бой, брали оружие - и защищали Родину. Затем большой период - советский. Советский союз. Это гастроли по всей стране. Неоднократно поездки и в Россию, и на Украину. Когда наше государство стало суверенным, ансамбль стал называться Академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь.

В коллективе все ли военные служат?

Анна Степанкова:

В основном. Где-то 50 на 50. Конечно, военнослужащие - это основа, фундамент коллектива. Прежде всего - это офицерский состав. К нам приходят на срочную службу солдаты. Это все выпускники высших и средних хореографических и музыкальных учебных заведений. Так что те, кто хотят призваться в армию, но имеют хорошую хореографическую или вокальную способность, приглашаем к нам на прослушивание.

Расскажите о гастролях ансамбля во Франции, которые буквально недавно завершились…

Анна Степанкова:

Ансамбль 10 сентября вернулся из Франции, где прошли 11 концертов. Французские зрители, может, и не понимали нашего языка, но они понимали наше отношение, видели профессионализм артистов, энергетику, поэтому каждый концерт заканчивался тем, что зал стоял. Для нас, артистов, это наивысшая похвала наших зрителей. Хочу отметить, что на двух наших концертах присутствовал Павел Павлович Латушко (чрезвычайный и полномочный посол Беларуси во Франции), который тоже дал высокую оценку военному коллективу.

Кто подбирает репертуар?

Анна Степанкова:

Главный вопрос остается за художественным руководителем - это заслуженный артист Беларуси, полковник Владимир Воропаев. Наш коллектив - это большая творческая лаборатория, где каждый может развить свой талант, если он этого хочет.