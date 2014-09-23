Шедевры мирового искусства: Джузеппе Арчимбольдо

Представитель маньеризма, которого также можно считать прародителем сюрреализма. Родился будущий живописец в 1527 году в Милане. Его отец был художником, работал над украшением Миланского собора.

В 22 Арчимбольдо года помогал расписывать отцу Миланский собор. Создавал цветные витражи и фрески. Позже он стал придворным живописцем императора Габсбургской династии во второй половине 17 века. И большую часть своей жизни провел между Веной и Прагой, где тогда находился императорский двор.

Джузеппе являлся разносторонне развитой личностью. Был и партретистом-копировальщиком, отвечал при дворе за архитектуру и театрально-художественное оформление всех мероприятий. В то же время был инженером, создателем фонтанов, принимал участие в основании музея искусств. Являлся также организатором ярмарок, турниров…

Прославился благодаря своим экстравагантным шедеврам - изображение человеческих лиц в виде композиций из овощей и фруктов. Нашел особую манеру портретной живописи. Вблизи картина представляет собой натюрморт из разных плодов, деталей быта, животных и птиц. Но стоит отойти дальше, и сомнений нет - это портрет!

Свой первый цикл «Времена года», состоящий из четырех полотен он завершил в 42. Каждый портрет имеет собственные человеческие черты.

Существует несколько вариантов данного цикла. Времена года слились со стихиями. Это полотна «Воздух», «Земля», «Вода» и «Огонь». Разглядывать которые можно очень долго, изучая из чего же состоят эти гордые профили.

Видимо, живописец часто задавался вопросом: из чего собственно состоят люди? И он на него ответил. Представил человека не только как Адама и Еву, но и профессию: библиотекарь, повар, официант, юрист.

Джюзеппе Арчимбольдо писал и совершенно реалистичные шедевры. Популярность художника была огромной. Ему заказывали картины монархи, а он спустя превращал портреты в натюрморты, и наоборот. В зависимости ль взгляда зрителя.

Живописец явно обладал блестящим чувством юмора. Некоторые его работы становятся несколько интереснее, если их перевернуть вверх ногами. В 1591 году Джюззепе Арчимбольдо были написаны наиболее известные из его картин - «Флора» и «Вертумн». «Вертумн» - портрет императора, представленного в виде римского бога времен года, растительности и преобразования и полностью состоящего из великолепных плодов, цветов и овощей.

Мастер кисти провел насыщенную, но не долгую жизнь. Умер в возрасте 66 лет. Однако какие яркие шедевры оставил он после себя! Они восхищают. Веселят. И одновременно заставляют задуматься.