Афанасьева о «Славянском базаре»: «Этот фестиваль никогда не станет «Новой волной»

Певица высказала мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

У Вас две премии «Славянского базара». Первая – за композицию на польском языке, вторая – за «Все цветы июля», которая впоследствии стала гимном. По-Вашему, формат «Славянского базара»: насколько сегодня он является актуальным, или, всё-таки, назрела необходимость что-то менять?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

«Славянский базар» всегда трансформировался, пытался, во всяком случае, и встраивался во время. Но этот фестиваль сам по себе никогда не станет «Новой волной».