9 октября исполняется 100 лет «Чёрному квадрату» Казимира Малевича

Новости Беларуси. В Витебске отмечают 100-летие известной картины Казимира Малевича «Черный квадрат». К вековому юбилею приурочили выставку современных авторов.

В Витебске она проходит не случайно. Ведь именно в этом городе преподавал и руководил мастерской Малевич. В городе над Двиной, как утверждают историки, он разработал идеи супрематизма. И здесь же они получили развитие.

На выставке представлено 36 работ, выполненных в разных техниках. Картины, написанные акрилом на холсте, маслом на фанере, арт-объекты из текстиля, пластика и поролона, а также образцы супрематизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Васильева, куратор выставочного проекта «100 лет «Чёрному квадрату»:

Есть разные направления: арт-объекты, перформансы, инсталляции. И у каждого автора вот такой широкий диапазон. Но квадрат – это значимое. Это именно знаковая вещь, которая открывает новое видение, новое сознание, новую эпоху. Это новая эстетика 20 века. То есть Казимир Малевич сейчас признан во всём мире. Прошло 100 лет. Это как раз тот момент, когда либо забвение наступает, либо, наоборот, признание гения.