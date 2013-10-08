Выставка белорусского художника Вячеслава Захаринского открылась в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. Философия, воплощенная в красках. В Национальном художественном музее открылась персональная выставка белорусского художника Вячеслава Захаринского с говорящим названием «Живопись». Здесь представлено более 70 работ сразу из нескольких циклов: «Времен связующая нить», «Фарисеи», «Святые», «Грешники», «Леди», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех своих картинах художник поднимает философские вопросы, пытается показать все грани жизни. Работы, объединенные в персональную выставку – своеобразный итог 30-летней работы Вячеслава Захаринского, мысли и чувства, пережитые за это время. Картины художника есть не только в коллекции Национального художественного музея Беларуси, но и в музеях и частных коллекциях Польши, Италии, Германии, Франции.

Вячесав Захаринский, художник:

Философия всего моего искусства строится на том, что мир состоит из добра и зла. И вот этот мир добра и зла присутствует на этой выставке. Контраст между работами - все рядом, все вокруг: и вдохновение, и симпатия, и любовь, и огорчение.