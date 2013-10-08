Олег Понукалин (профессиональный клоун): Я – цирковой ребенок, артист цирка в пятом поколении. Это дореволюционная цирковая династия, одна из самых старых в России

В студии программы «Утро» на СТВ Олег Понукалин, профессиональный клоун из Берлина.

Мы знаем, что вы учились во ВГИКе на сценариста. Но как так получилось, что вы начали занимать совершенно другим?

Олег Понукалин, профессиональный клоун (Германия):

В цирке очень многие пытаются развиваться дальше: поступают в ГИТЕЗ на режиссерский факультет, стараются закончить другие какие-то институты, в том числе и Институт культуры. Этим повышают свои профессиональные качества. Потому что век циркового артиста не долог. Меня всегда интересовала писательская деятельность. Я писал новеллы, мне очень нравилось. Единственное, скажу честно, я во ВГИКе не доучился. Проучился только 3 курса, потому что в лихие 90-е нужно было куда-то выезжать и зарабатывать деньги. Но даже это неоконченное высшее образование мне очень помогает, когда ставишь новые программы или делаешь репризы.

Олег, так в вашей жизни сначала был цирк, а потом уже все остальное? С какого возраста вы в цирке?

Олег Понукалин:

Я – цирковой ребенок, артист цирка в пятом поколении. Это дореволюционная цирковая династия, одна из самых старых в России. Собственно, я в цирке родился и вырос.

А ваши родители были гимнастами или клоунами?

Олег Понукалин:

Был очень обширный диапазон: жонглёры, дрессировщики, клоуны, эквилибристы, акробаты.

А кто-нибудь из родственников был директором цирка?

Олег Понукалин:

К сожалению или к счастью, нет.

А по каким критериям цирковой ребенок выбирает себе дальнейшую стезю? Ведь спектр огромен.

Олег Понукалин:

Я мечтал о воздухе – мне всегда нравились воздушные гимнасты. И поэтому я стал работать на трапеции. Через 20 лет спустился и стал тем, что ожидали от меня родители.

А есть какой-то псевдоним? Карандаш, к примеру.

Олег Понукалин:

Да, я выступаю под псевдонимом «knock». Не стал мудрствовать и взял псевдоним моего дедушки, который приехал в Россию в 19 веке. Уже в Санкт-Петербурге в цирке Никитина и Чинизелли он работал комиком под этим псевдонимом. По-английски «knock» - стучать, бить. И только когда я нашел словарь сленга американского языка, я прочитал, что это «дразнить», «подражать», «пародировать».

Помимо вашего долгого творческого пути, у вас уже состоялся путь из страны в страну. Вот расскажите о ваших перемещениях. Как это случилось?

Олег Понукалин:

Во-первых, цирковой артист всю жизнь в переездах. Я вместе с родителями проехал весь Советский союз и какую-то часть социалистической заграницы. Но так сложилось, что я долго проработал в Германии. Где, собственно, и задержался.

А вы чувствовали какую-то разницу, после нашего советского зрителя, который от души смеется и гуляет? Зритель отличается?

Олег Понукалин:

Немцы - достаточно раскрепощенные люди, особенно, когда идут смотреть какое-то шоу. Они также превращаются в цирке в детей, в театре в очень внимательного зрителя. И мне Богом дана профессия, которая не требует знания языков всего мира. Сам же я знаю только 5. Ведь работая клоуном, пантомимой, ты можешь общаться с любым зрителем на равных.

Над чем смеются немцы?

Олег Понукалин:

Над налоговой инспекцией. Но это жанр «Stand-up Comedy». Но в моем репертуаре более жизненные вещи: любовь, одиночество, попадание в какие-то неловкие ситуации. И в цирке нужен быстрый юмор, который сразу доходчив зрителю. А в театре, в котором я также работаю, можно и слезинку выдавить.

Так вы грустный клоун?

Олег Понукалин:

Нет. Просто это иногда расширяет твой диапазон. Чарли Чаплин был грустным клоуном? Нет, он смешил. Но всегда присутствовала какая-то печаль. И я тоже пытаюсь это использовать.

Давайте поговорим о фестивалях. Мы знаем, что проходил фестиваль в Риге, на котором вы удостоены специального приза...

Олег Понукалин:

Рижский фестиваль был самый близкий, потому что проходил в феврале этого года. До этого я был минимум на 12 – 14 фестивалях в Японии, Франции, Голландии и других странах. Очень важно для меня было побывать на этом мероприятии – в Риге прошла значительная часть моей жизни. Целых три года. И мне было приятно получить именно в этом городе приз из рук Олега Попова. Для клоуна – это дорогого стоит.

Он тоже сейчас в Германии живет? И часто вы с ним встречаетесь?

Олег Понукалин:

Да, он сейчас в Германии. Мой отец проработал с Поповым в коллективе практически 10 лет. И наши семьи дружили.

Скажите, откуда вы берете идеи для своих номеров? Придумываете или из жизни подсматриваете?

Олег Понукалин:

Все по-разному. Даже едя в троллейбусе, уже можешь репризу увидеть. Потом адаптируешь её под сцену. Многое берется из классики. И это не секрет.

Клоун – самый любимый персонаж в цирке для детей. Но иногда даже дети, для которых готовятся все представления, их боятся. Как вы к этому относитесь?

Олег Понукалин:

Знаете, это все зависит от степени профессионализма клоуна. И когда видишь, что ребенок от тебя отстраняется и пытается, увидев тебя, как-то отойти подальше, не нужно его трясти или успокаивать. Просто подойди к другому. Всегда видно по глазам, когда ребенок хочет, чтобы ты к нему подошел. И я считаю, что если ребенок боится клоуна, то в этом виноват только клоун.

Вы над своим образом работаете сами? Костюмы, грим, прическа, аксессуары...

Олег Понукалин:

Уже да. Мне доводилось проводить много разных экспериментов, в том числе, работать в паре с одним из учеников Полунина. И у него был полный грим, огромный красный нос, от которого постоянно трудно избавляться. Позже я перешел к классике, потому что в ней больше возможностей. Без фрака и с беретом – ты уже художник. А с каким-то определенным костюмом уже так быстро не перевоплотишься. А я не хочу быть сильно привязанным к костюму.

А правда ли, что клоуны настолько выкладываются на сцене, что в жизни им хочется тишины и покоя?

Олег Понукалин:

Кто в театральном амплуа самый нудный, грустный? Это всегда комики. И, как ни странно, в цирке тоже самое: 90% клоунов меланхоличные, со вздорным характером. Они не плохие, просто эта постоянная отдача смеха и образа накладывает определенные рамки. И чтобы быть настоящим хорошим клоуном, надо постоянно думать.

Надо обладать определенными чертами характера?

Олег Понукалин:

Безусловно. И лучше, если сразу несколькими. Часто приходится жить вне дома, семьи и Родины, в определенном узком кругу – к этому тоже надо быть морально готовым.