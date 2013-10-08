Новости Беларуси. Творческое сотрудничество. Дни культуры Казахстана открываются 8 октября в Беларуси. Одним из самых ярких мероприятий станет гала-концерт, в котором примут участие ведущие мастера искусств Евразийского государства, в том числе Роза Рымбаева. На одну сцену выйдут представители самых разных жанров. Они продемонстрируют многообразие местной музыкальной палитры. Это и рок-музыканты, и этно-ансамбли, и оперные исполнители.

Дни культуры Казахстана в Беларуси пройдут по 9 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Отрадно, что Дни культуры у нас начались сразу после успешного визита Александра Григорьевича Лукашенко в Казахстан. Главы государств особо отмечали кроме экономического сотрудничества культурную составляющую. Мы должны больше укреплять, потому что наши народы очень близки. Поэтому у нас во всех отношениях полное понимание. Я думаю, эти дни, когда мы сможем показать культуру на сцене Музыкального театра, это будет как раз праздник.

В рамках Дней состоится встреча министров культуры двух стран. Планируется, что будет достигнута договоренность об ответном визите – проведении дней культуры Беларуси в Казахстане в 2014 году.