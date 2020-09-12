«Надо прислушиваться к людям и делать свой выбор». История двух братьев, которые добились успеха в сельском хозяйстве

Историю двух братьев, которые добились успеха в сельском хозяйстве рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Традиции в сельском хозяйстве – история привычная. Первый колос, первый сноп. Порой любовь к земле объединяет целые семьи. И тогда тяга к хорошему урожаю превращается в стиль жизни. В Клецком районе есть своя уникальная семейная история. И принадлежит она братьям. Сергей и Павел в детстве много времени проводили у бабушки. Пасли коров, косили траву, в общем, познавали романтику сельской жизни. А после окончания школы единогласно решили идти один – в агрономию, второй – в животноводство. Павел признается, выбор профессии ветеринара для него был спонтанным и от примера старшего брата ни капли не зависел. Просто душа у обоих, наверное, лежала к земле. А студенческие годы только укрепили желание развиваться в этом направлении.

Павел Здрог, директор сельхозпредприятия «Племенной завод Красная звезда»:

Студенческие годы – это самые лучшие годы в нашей жизни, поэтому негатива я никакого не видел, но все положительное оттуда черпалось. Удивляло все раньше, когда учились. Меня как ветеринара по образованию удивляли эти все разные кости, с которыми нам пришлось изучать анатомию, мы каждую косточку, можно сказать, держали в руках, удивляло это. Особо ничего не пугало, а сейчас это все на практике внедряется и что-то новое приобретается, где-то общаешься с людьми, внедряешь новое. И помогают очень хорошо знания те, которые были в академии.

Павел признается: на семейных встречах с братом они работу не обсуждают. А вот при обмене опытом на совещаниях всегда подсказывают друг другу интересные решения и новшества. Опыт брата, который в должности руководителя хозяйства уже три года, здорово помогает Павлу на его новой должности: всегда знаешь, что есть тот, кто подставит плечо. Молодой руководитель активно вникает в новые обязанности. Признается, что успеть все – непросто, но с опытом понимание, как это сделать, приходит.

Павел Здрог:

Руководителем сложнее работать, надо вникать во все структуры, а специалистом работать – это в одном профиле, ты стремишься развиваться в своей сфере, а здесь надо все сферы понимать и делать выводы, делать, чтобы было лучше не только в ветеринарии, а и в агрономии, да и в любой области – и в бухгалтерии, и в экономике – все должно считаться и развиваться. Трудолюбие – это то, что должно быть у руководителя, и если стараешься, делаешь, осознаешь то, что ты сделал, есть и взлеты и падения, но я считаю, что после каждого падения, есть взлет. Как говорится, на ошибках учишься, надо это принимать и исправлять эти все ошибки, чтобы было намного лучше. Надо прислушиваться к людям и смотреть, что происходит, но в голове делать свой вывод, потому что не каждый совет может быть дельным, но прислушиваться всегда нужно. Может, я где-то неправильно сделал, может, они где-то неправильно сделали, но в целом сообща решаются все проблемы, только сообща.

В сельском хозяйстве должен быть сплоченный коллектив. Не от руководителя зависит, а от сплоченного коллектива получаются большие результаты. Да и специалисты вносят свою лепту в успехи хозяйства. Сейчас, например, активно работают над закладкой нового урожая. Александр Крижевич, главный агроном сельхозпредприятия «Племенной завод Красная звезда»:

На данный момент мы пашем под озимой зерновые, с сегодня дня приступили к уборке сахарной свеклы, которой у нас посеяно 750 га. Мы прикинули: 650 центнеров с гектара имеем сахарной свеклы. Начали готовить силос, на данный момент заложено 4 тысячи, вот вторую траншею кладем, на которой работают два кормоуборочных комбайна, 12 единиц на отвозке. Если сейчас мы заложим хороший урожай – используем удобрения и посеем в сроки, – получим хорошие результаты, чтобы появилась возможность стать лидером по урожайности, по валу и всему остальному.

Уборочная прошла отлично, погода нам дала уникальную возможность, все сделали в сроки, техника не подвела, люди тоже, организованность – все сложилось. Хозяйство постоянно развивается. В этом году намолотили больше 18,5 тысяч тонн зерновых. Уже закупили новую технику, планируют увеличивать надои молока, повышать его качество. Таких руководителей, как Сергей и Павел, в районе ассоциируют с золотой рудой, ведь именно от них зависит экономический результат сельскохозяйственной отрасли. Символично, что раньше в Клецком регионе добывали много полезных ископаемых в местечке под названием Руда. А сейчас район – месторождение талантливых кадров. Павла в его хозяйстве ценят и уважают. Говорят, что к руководителю с вопросом можно прийти в любое время дня и ночи, а это – лучший показатель.

Александр Крижевич:

При мне это уже четвертый руководитель, но Пал Палыч молодец, есть стремление, ответственный, все приятно, по-человечески к народу относится, тут вопросов нет, организованный, конкретный. Возможно, именно благодаря успехам хозяйству и доверили в следующем году принимать праздник районных «Дожинок». Здесь его планируют сделать не хуже, чем в Синявке. Идеи уже есть, впрочем, секреты будущего празднования пока не раскрывают. Павел признается: приятно уже то, что старания на жатве заметили. Потому и доверили такое ответственное дело.