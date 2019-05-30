«8-конечная звезда – это символ матери». 20-метровый рушник вышивают мастерицы из 15 местечек Гродненской области

В этом году в Гродненском районе двойной праздник: 75 лет освобождения и 75 лет области. Повод объединил лучших мастеров из 15 местечек. В их руках заколыхались пшеничные поля и голубоглазые озёра. Вот и Светлана Зайко из Коптевки вышивает крестиком милые сердцу васильки.

Светлана Зайко, мастер по вышивке:

Церковь и костёл объединены в одно – это духовность, толерантность. Впервые такой эксперимент. Каждая мастерица хотела отразить бренд этого агрогородка.

Гродненский край славится достопримечательностями и праздниками. В Сопоцкино – писанка, в Обухово – Медовый Спас, а в Одельске – хлеб и 500-летний костёл вознесения святой Девы Марии.

Культурные гербы посчастливилось изобразить землячке Тадеуша Кондрусевича – Наталье Ковальковой. Мастерица не только передаёт традиции своего местечка, но и делает заглавную и финальную часть рушника малой родины. Наталья Ковалькова, мастер по вышивке:

Ещё будет изображена мельница. Впервые о мельницах было написано в 1573 году. Ежегодно 11 ноября, ещё это приурочено ко Дню Святого Мартина, праздновался праздник мельника. В этот день не работали, а мельников, хозяев угощали запечённым гусем.

Юбилейный рушник с трепетом вышивает и молодое поколение. В Путришках прославляют фестиваль мороженого, а в Ратичах – праздник сена. За каждой композицией – свой смысл и оберег.

Роксана Чаплюк, мастер по вышивке:

Это белорусский орнамент, он означает счастье.

Любовь Сятковская, мастер по вышивке:

По центру композиции расположена девушка, она символизирует чистоту, милосердие, как символ семьи и благополучия. Светлана Зайко:

Этот знак обозначает песню. У нас очень талантливые люди, а здесь купальский цветок.

Наталья Ковалькова:

8-конечная звезда – это символ родной матери, что олицетворяет собой бескорыстную любовь матери к детям.

Всё своё тепло мастерицы оставят в рушнике. 17 частей сольются в бесконечную реку. Их соединит кружевом Валентина Кравчук. И на День Независимости в Скиделе подарят 20-метровое признание в любви. Совершить экскурсию по традиционной Гродненщине сможет каждый. Солнечный шедевр после праздников отправится в музей рушника в Заречанке.

Светлана Зайко:

Сейчас век техники, Интернета, молодёжь настолько зациклена на этом, и у них теряются все ценности, и нам необходимо оставить наше прошлое. Роксана Чаплюк:

Когда я стану мамой, бабушкой, я привезу своих детей в этот музей, чтобы показать, что частичка меня есть в этом музее.