Прямой эфир

Под звуки музыки. Чем удивит программа фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно–2019»

29 мая 2019 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Молодечно последние приготовления к фестивалю белорусского песни и поэзии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под звуки музыки. Чем удивит программа фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно–2019»-1

Национальный фестиваль за 19 лет стал брендом Минщины, и в 2019 году снова встретит множество гостей не только из Беларуси, но из-за рубежа. Праздник начнется 7 июня.

Под звуки музыки. Чем удивит программа фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно–2019»-4

В первый день здесь наградят победителей конкурса молодых исполнителей. Также зрители встретятся с интересными творческими личностями, пройдут тематические выставки.

Подробнее – в видеоинформации

# Белорусская музыка # Культура # Михаил Финберг # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Финберг о музыкальном фэсте «Музы Несвижа»: «Фестиваль, который сближает нацию»
27 мая 2019 19:38

Михаил Финберг о музыкальном фэсте «Музы Несвижа»: «Фестиваль, который сближает нацию»

Коллектив с более чем 30-летней историей: итоговый концерт ансамбля народного танца «Чабарок» состоялся в Минске
27 мая 2019 11:52

Коллектив с более чем 30-летней историей: итоговый концерт ансамбля народного танца «Чабарок» состоялся в Минске

Словами детей. В июне в эфире СТВ выйдет серия роликов «Письма освободителю»
24 мая 2019 18:17

Словами детей. В июне в эфире СТВ выйдет серия роликов «Письма освободителю»