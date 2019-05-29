Под звуки музыки. Чем удивит программа фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно–2019»

Новости Беларуси. В Молодечно последние приготовления к фестивалю белорусского песни и поэзии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Молодечно последние приготовления к фестивалю белорусского песни и поэзии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Национальный фестиваль за 19 лет стал брендом Минщины, и в 2019 году снова встретит множество гостей не только из Беларуси, но из-за рубежа. Праздник начнется 7 июня.
В первый день здесь наградят победителей конкурса молодых исполнителей. Также зрители встретятся с интересными творческими личностями, пройдут тематические выставки.
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