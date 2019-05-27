Михаил Финберг о музыкальном фэсте «Музы Несвижа»: «Фестиваль, который сближает нацию»

Новости Беларуси. Несвиж встретил праздник искусств «Музы Несвижа – 2019», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Несвиж встретил праздник искусств «Музы Несвижа – 2019», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ежегодно эти фестивали объединяют отечественную музыку разных эпох и жанров, выставки и театральные представления. За 24 года они стали символом восстановления и возрождения истории белорусской культуры, а также традиционным праздником для жителей Несвижа.
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