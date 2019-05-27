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Коллектив с более чем 30-летней историей: итоговый концерт ансамбля народного танца «Чабарок» состоялся в Минске

27 мая 2019 11:52
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Новости Беларуси. «Сегодня будем танцевать». Под таким девизом накануне прошел итоговый концерт ансамбля народного танца «Чабарок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллектив с более чем 30-летней историей: итоговый концерт ансамбля народного танца «Чабарок» состоялся в Минске-1

Коллектив с более чем 30-летней историей: итоговый концерт ансамбля народного танца «Чабарок» состоялся в Минске-3

История этого любительского коллектива началась более 30 лет назад. Сегодня в его составе около трех сотен участников. Самому младшему – четыре года. Вниманию зрителей сразу две программы: эстрадные и народные танцы. Белорусский фольклор представила музыкальная аккомпанирующая группа коллектива.

Отметим, за свою историю «Чабарок» дважды удостоен звания «Заслуженный самодеятельный коллектив Беларуси».

# Концерт в Минске # Культура # Фотофакт

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