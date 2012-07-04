7 июля в Центральном ботаническом саду впервые отпразднуют Купалье

Новости Беларуси. Атмосферу купальского вечера, который начнется в ботаническом саду в 17.00, создадут традиционные костер и гадание на венках у озера. В этот день посетители минского Ботанического сада споют купальские песни, погадают на суженого и отведают чудотворные напитки на травах.

Особенностью купальской ночи являются костры. Вокруг них устраивают танцы, а потом и прыгают через них. Этот обряд символичен: кто прыгнет выше, не коснувшись пламени, без искр - тот выйдет замуж, женится или обретет удачу, а также очистится от грехов и болезней.

Всех желающих в Ботаническом саду этим вечером научат плести купальские венки.

Любителей букетов пригласят поучаствовать в мастер-классе флористов, живописи - в пленэре, который будет организован во время выставки художественных работ, посвященных Купалью, сообщает БЕЛТА. В экспозиционной оранжерее сада будет работать выставка коллекции папоротников.