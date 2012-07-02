На «Линии Сталина» реконструировали освобождение белорусской деревни от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. Реконструкцию исторических боевых действий можно было увидеть 2 июля под Минском. На «Линии Сталина» разгорелся настоящий бой. Белорусскую деревню освобождали от немецко-фашистских захватчиков.

В бою впервые принимало участие войско польское, а именно пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. Во время Великой Отечественной войны поляки принимали участие в освобождении деревни Ленино под Минском. Этот исторический факт реконструировали участники боевых действий. Историки и любители воссоздают не только военную операцию, но и амуницию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Мельников, член военно-исторической группы реконструкции дивизии пехоты им. Тадеуша Костюшко:

Оружие и снаряжение практически все советское, довоенное.

Такое впечатление, что все происходит на самом деле. Зрители, которые наблюдают подобное зрелище впервые, невольно вздрагивают.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

Это напоминание о тех тяжелых днях, потерях, о той радости, которую принесло освобождение в Беларусь 3 июля 1944 года.

В этом бою победили советские войска. Так, как и было в истории. Символично, что ее важную веху показали накануне Дня Независимости Республики Беларусь.