3D-проекции и мотоцикл на сцене. Чем необычна постановка легендарного «Фауста» в Большом театре?

Поставить одну из самых популярных опер в мире взялась режиссер Анна Моторная. Это ее творческий дебют в стенах белорусского театра оперы и балета.

Зрителей ждет три часа прекрасной музыки Шарля Гуно и вечная история борьбы света и тьмы в инновационных декорациях-трансформерах. 3D-проекции и десятки разных костюмов – от Средневековья до наших дней – это еще не все сюрпризы. Герои перенесутся в 30-е годы прошлого века, а Фауст будет гонять по сцене на мотоцикле.

Анна Моторная, режиссер-постановщик оперы «Фауст»:

С одной стороны, очень классическое прочтение оперы «Фауст». Сюжет будет сохранен от и до. Музыкальная драматургия Шарля Гуно будет абсолютно сохранена, за исключением небольших деталей в сокращении оперы, потому что опера, правда, очень большая, звучит три часа. Несмотря на небольшие купюры, мы пытались максимально сохранить всю красоту этой партитуры, всю ее невероятность и красочность.

В нашем случае партию Зибеля, который традиционно исполняет меццо-сопрано, будет исполнять тенор. Большой театр имеет большое количество замечательных, талантливых теноров, поэтому кто-то будет петь Фауста, а кто-то будет петь Зибеля. В данном случае, мне кажется, это совершенно не портит эту историю, а наоборот позволяет увидеть тонкости отношений межу мужчиной и женщиной, между искусством и наукой, между вечным и обыденным.