22 июня 1941 он сдавал выпускной экзамен в консерватории. Почему Оловников рвался на фронт и как вернулся к музыке?

В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали, почему композитор Владимир Оловников рвался на фронт и как потом вернулся к музыке.

22 июня 1941-го Владимир Оловников будет вспоминать всю свою жизнь, как страшный сон. Именно в этот роковой день композитор сдает свой последний выпускной экзамен в консерватории и отправляется на фронт.

Вера Гудей-Каштальян, кандидат искусствоведения, доцент НАН Беларуси:

Оловников очень ярко заявил о себе. Накануне войны состоялся творческий вечер молодого композитора, выпускника консерватории с дипломной работой, первой симфонией. Конечно, Оловникову открывался очень перспективный путь дальнейшего композиторского продвижения, но он уходит добровольцем на фронт.

Виктор Войтик, профессор кафедры композиции Белорусской государственной академии музыки, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Что его подвигло на этот поступок, нам неведомо, но, наверное, искреннее убеждение, что именно так должен поступать настоящий советский человек, настоящий парень, мужчина. Он не раздумывал, что должен быть музыкантом, он считал, что должен находиться на том месте, где он необходим.

Коллеги пытались отговорить, а наставники добились перевода Оловникова в эвакуацию. Однако композитор был непреклонен.

Игорь Оловников, сын композитора Владимира Оловникова, народный артист Беларуси, пианист:

У него была бронь, которую организовали композиторы и учителя, в частности Золотарев, для наиболее талантливых деятелей белорусской культуры. Это была бронь для военкомата, он не мог быть призван в армию. Никакой другой вклад его бы не удовлетворил внутренне. Проходили самые страшные первые дни войны, и он все больше осознавал, что его место в армии, на фронте, что он должен физически истреблять врага, освобождать Родину. Только тогда понадобится какое-либо искусство, в частности его, композиторское.

Галина Горелова, заведующий кафедрой композиции Белорусской государственной академии музыки, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Он нам говорил, что пешком дошел от Минска до Белграда в пехоте. Как в песне – «я пол-Европы прошагал». Более того, последний экзамен по композиции он сдавал 22 июня 1941 года. И сколько я училась, экзамен по композиции он всегда назначал на 22 июня. Мне он говорил, что утром, идя на экзамен, шел по тем улочкам, тем путем, которым он шел на экзамен в 1941 году.

Он прошагал трудными фронтовыми дорогами с первого до последнего дня войны. Участвовал в обороне Москвы, освобождал Румынию, Болгарию, Югославию и Венгрию. Победу встретил в Австрии. Но свое главное жизненное предназначение, создание музыки, спрятал в долгий ящик.

Игорь Оловников:

Ничего не писал, как будто война захлопнула какие-то створки его души, не допускала того, чтобы изливалось это нотное чувство на нотных линейках в виде звуков. Только после войны и причем не сразу. Однажды он нашел пианино, дорвался до него и негнущимися пальцами артиллериста стал играть сонату Бетховена. Это произвело большое впечатление на всех.

Честность и принципиальность композитора были как бельмо на глазу у верховного командования. Фронтовые товарищи вспоминали: Оловникова не любили за открытое несогласие с невежественными приказами некоторых генералов, которые порой отправляли солдат на верную смерть.