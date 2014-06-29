28 июня открылся международный форум «Балетное лето в Большом»

Новости Беларуси. Летний подарок балетоманам. Большой театр вопреки сложившейся традиции не ушел на каникулы после Несвижского оупен-эйра, а продолжает фестивалить. 28 июня открылся первый международный форум «Балетное лето в Большом». В афише фестиваля – классические и современные постановки с участием звезд мирового балета. Откроет громкий форум громкая же премьера – национальный проект «Витовт».

Па-де-де, арабески и антраша. «В поте лица» — это не фразеологизм для балетной труппы Большого, а ежедневная реальность. Особенно 28 июня. Каждое движение должно быть выверенно до мелочей. Белорусский «Витовт» открывает международное балетное лето в Большом. Именно он задает тон всему фестивалю.

Юрий Троян, народный артист Беларуси, художественный руководитель балета Национального академического Большого театра оперы и балета:

Прежде всего мы будем помнить о том, что мы находимся в Беларуси. О том, что в Беларуси есть своя яркая история, то, что белорусский балет — далеко не самый не последний балет в мире. Мы имеем международное признание, нас знают, нас ценят.

«Витовт» уже хорошо знаком белорусской публике. Однако даже сейчас, к концу премьерного сезона, в нем можно открыть новые линии и перипетии.

Антон Кравченко, заслуженный артист Республики Беларусь:

Каждый спектакль со временем обрастает, находишь что-то новое, какие-то нюансы.

Белорусский балет хорошо знают во всем мире, но вот Беларусь до сих пор остается своеобразным белым пятном на гастрольном графике мировых звезд классического танца. Фестиваль, который вполне может стать традиционным летним балетным событием, исправляет ситуацию.

30 июня в «Лебедином озере» ведущие партии исполнят прима Большого театра России и солист Мариинки, в балете «Дон Кихот» зрителей жедт целая россыпь звезд из ведущих мировых театров. А тематические вечера хореографии Баланчина и Килиана представят совершенно особенный взгляд на пластику и танец. Но настоящей изюминкой форума станет гала-концерт. Постановщики не стали идти проторенной дорожкой «сборной солянки», а сделали ставку на связь поколений. На сцену выйдут не только те, кто задает тон на балетных подмостках сейчас, но и звезды прошлого.

Ольга Костель, балетмейстер Национального академического Большого театра оперы и балета:

Мы попытаемся сделать новую форму. Это будут, конечно же, блестяще исполненные технические номера лучших хореографов второй половины 20 века, но они будут объединены одной историей. Они будут связывать звезд нашего театра прошлых поколений и сегодняшних. Звезда сначала загорается, потом она горит, а потом служит материалом для следующих звезд. Это, в общем-то, можно проследить в балете.

«Балетное лето в Большом» пройдет под знаком белорусско-грузинских танцевальных традиций. В череде долгожданных гостей – гость особенный. Легендарная Нина Ананиашвили. Артисты Грузинского балета примут участие практически во всех фестивальных постановках. А знаменитая прима выйдет на сцену Большого в спектакле «Маргарита и Арман» в постановке Эштона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.