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В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих – есть раненые

24 февраля 2026 07:46
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В Вюрцбурге на главном вокзале 35-летний мужчина напал с ножом на прохожих у стенда «Свидетелей Иеговы». Три человека ранены, их жизни ничего не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих – есть раненые-2

Нападавшего обезвредили до приезда полиции – в этом помогли прохожие, в том числе полицейский не при исполнении. Злоумышленника задержали, мотивы выясняются; по предварительным данным, он не был знаком с пострадавшими. Движение поездов из-за этого инцидента не нарушилось.

# Германия

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