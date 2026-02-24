В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих – есть раненые

В Вюрцбурге на главном вокзале 35-летний мужчина напал с ножом на прохожих у стенда «Свидетелей Иеговы». Три человека ранены, их жизни ничего не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавшего обезвредили до приезда полиции – в этом помогли прохожие, в том числе полицейский не при исполнении. Злоумышленника задержали, мотивы выясняются; по предварительным данным, он не был знаком с пострадавшими. Движение поездов из-за этого инцидента не нарушилось.