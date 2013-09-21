Новости Беларуси. Крупному ученому, заслуженному деятелю науки Беларуси Николаю Борисевичу 21 сентября исполняется 90. С юбилеем академика, Героя СоцТруда поздравил Президент.

Опалённая войной юность, плодотворная, отмеченная уникальными открытиями научная, а затем и организаторская работа, - Николай Александрович прошел большой и достойный жизненный путь. В течение 18 лет он возглавлял Академию наук Беларуси. Под его руководством она стала одним из крупнейших научных центров бывшего Советского Союза. В это время по всей республике было открыто 10 новых институтов и 5 научных подразделений.

Николаем Борисевичем создана крупная научная школа, получившая международное признание, а десятки его учеников достойно продолжают дело ученого.

Имя белорусского академика значится во многих престижных международных изданиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.