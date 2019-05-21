23 мая Брест примет Белорусский международный медиафорум

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Конечно же нам хотелось бы рассказать о знаковых событиях в жизни нашей страны. Это и II Европейские игры, это и то, что у нас уже трилогия такая – Год малой родины-2018, 2019 и 2020 года. Мы будем говорить о 75-летии освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мы будем говорить о нашей исторической памяти, о событиях, связанных с Великой Отечественной войной. Мы не случайно выбрали Брест местом проведения Международного медиафорума.