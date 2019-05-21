23 мая Брест примет Белорусский международный медиафорум

Новости Беларуси. Говорит и показывает Брест. 23 мая город принимает Белорусский международный медиафорум, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Говорит и показывает Брест. 23 мая город принимает Белорусский международный медиафорум, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Приедут журналисты и медийные эксперты из Азербайджана, Армении, Великобритании, Венгрии – всего более сотни зарубежных гостей.
За полтора дясятка лет форум стал авторитетной дискуссионной площадкой для обмена мнениями и новыми идеями. Основные темы нынешнего – работа СМИ в социальных сетях и информационная безопасность.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Конечно же нам хотелось бы рассказать о знаковых событиях в жизни нашей страны. Это и II Европейские игры, это и то, что у нас уже трилогия такая – Год малой родины-2018, 2019 и 2020 года. Мы будем говорить о 75-летии освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мы будем говорить о нашей исторической памяти, о событиях, связанных с Великой Отечественной войной. Мы не случайно выбрали Брест местом проведения Международного медиафорума.
Традиция медиафорума – Летняя школа журналистики. Встречи с хедлайнерами и мастерклассы пройдут в Брестском госуниверситете.