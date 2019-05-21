«Технических сложностей никаких». В Минске отреставрируют кинотеатр «Победа»

Новости Беларуси. Реконструкции столичного кинотеатра «Победа» – быть, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здание закрыли на ремонт еще в 2017, однако вопрос с его обновлением оставался открытым. Окончательный проект по реставрации кинотеатра планируют представить осенью 2019 года, а в декабре приступить к строительным работам. На обновление историко-культурной ценности может уйти около двух лет.

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:

В настоящее время между КУП «Минская спадчина» и институтом «Белгоспроект» заключен договор на выполнение проектных работ по внесению изменений в проектную документацию. Выполнен был ранее еще проект реставрации по сохранению исторического облика. Технических сложностей никаких.