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Исторический музей боевой и трудовой славы Жодинской школы №4 признали народным

21 мая 2019 17:10
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Новости Беларуси. За 50 лет своего существования учителя вместе с детьми набрали более 3000 экспонатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Исторический музей боевой и трудовой славы Жодинской школы №4 признали народным-1

Основал музей бывший директор школы Александр Лещеня. Именно он вел переписку со 150 ветеранами Великой Отечественной.

Исторический музей боевой и трудовой славы Жодинской школы №4 признали народным-4

Работа музея неоднократно отмечалось грамотами и дипломами.

Исторический музей боевой и трудовой славы Жодинской школы №4 признали народным-7

Марина Масловская, руководитель Музея боевой и трудовой славы Жодинской средней школы № 4:
Символично, что в год 50-летия музея наш музей получил это высокое звание. Ежегодно у нас проводится более 50 экскурсий. Наш музей посещают более 1000 человек. Экскурсии проводят как правило наши учащиеся старших классов. Конечно, дети с удовольствием приходят в музей.

Исторический музей боевой и трудовой славы Жодинской школы №4 признали народным-10

Всего в музее 14 постоянных экспозиций. Первый зал посвящен началу войны и двум партизанским бригадам. Второй – освобождению Жодино и Беларуси в целом. Третий зал – современный. Здесь можно узнать о самых знаковых местах города и его уважаемых жителей. Работа по обновлению музея продолжается.

Исторический музей боевой и трудовой славы Жодинской школы №4 признали народным-13

Исторический музей боевой и трудовой славы Жодинской школы №4 признали народным-15

Исторический музей боевой и трудовой славы Жодинской школы №4 признали народным-17

# Музеи # Культура # Марина Масловская # Фотофакт

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