Исторический музей боевой и трудовой славы Жодинской школы №4 признали народным

Новости Беларуси. За 50 лет своего существования учителя вместе с детьми набрали более 3000 экспонатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Основал музей бывший директор школы Александр Лещеня. Именно он вел переписку со 150 ветеранами Великой Отечественной.

Работа музея неоднократно отмечалось грамотами и дипломами.

Марина Масловская, руководитель Музея боевой и трудовой славы Жодинской средней школы № 4:

Символично, что в год 50-летия музея наш музей получил это высокое звание. Ежегодно у нас проводится более 50 экскурсий. Наш музей посещают более 1000 человек. Экскурсии проводят как правило наши учащиеся старших классов. Конечно, дети с удовольствием приходят в музей.