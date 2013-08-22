22 августа в Минске в рамках XV международного съезда славистов открылась книжная выставка, посвященная славянским языкам и культуре

Научные работы со всего мира. 22 августа в Минске открылась книжная выставка, посвященная славянским языкам и культуре. Она заработала в рамках XV международного съезда славистов.

В экспозиции боле 1000 изданий из 20 стран, в том числе исследования белорусистики. Примечательно, что вся привезенная на выставку литература останется в фондах нашей страны, а это самые последние исследования лучших славистов. Самые масштабные экспозиции представили делегации Беларуси, Украины и России.

Иван Саверченко, доктор филологических наук:

Вот это книга была специально тоже подготовлена для моих коллег, которые приедут со всего мира. Памятник литературы Беларуси X–XVIII веков, она на русском языке. Лучшие произведения наших мастеров слова древности – Кириллы Туровского, Франциска Скорины, Симеона Полоцкого, Симона Будного и других на русском языке. Хорошо научно прокомментировано, с иллюстрациями.

Светлана Ананьева, участник съезда (Казахстан):

Мы впервые издали коллективную монографию «Международные связи казахской литературы в период независимости». В ней впервые представлен раздел «Казахско-белорусские литературные связи». Как известно, в годы Великой Отечественной войны многие деятели культуры и литературы получили второй кров, крышу на гостеприимной земле Казахстана.

Делегаты во время съезда проявляют большой интерес не только к научной деятельности, но и к Беларуси. Они знакомятся с возможностями нашей страны и оценивают ее потенциал в разных сферах. Из Беларуси они увезут не только новые знания, но и положительные впечатления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санин Кодрич, участник съезда (Босния и Герцеговина):

Наша делегация под большим впечатлением от Беларуси и высокого уровня организации. С удовольствием знакомимся с вашей культурой и вашими возможностями. Каждый участник форума будет говорить об этой прекрасной стране дома. А это формирует имидж государства на международной арене.

Сергиюс Темчинас, участник съезда (Литва):

У Литвы очень тесные связи были всегда с Беларусью, есть очень большой интерес к Беларуси и сейчас. И здесь мы можем познакомиться с работами наших коллег, за которыми мы и так стараемся следить из Вильнюса. Но когда есть возможность сделать это на месте, это, конечно, и интереснее, и эффективнее, быстрее, полезнее со всех точек зрения.