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Две выставки, приуроченные 1150-летию славянской письменности, откроются 22 августа в Национальной библиотеке Беларуси

22 августа 2013 08:02
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Новости Беларуси. 1150-летию славянской письменности посвящается. 22 августа в Национальной библиотеке откроются две выставки, приуроченные к этой дате.

Одна из них посвящена утонченной каллиграфии древних рукописных книг с их причудливыми буквицами и живописными миниатюрами. К белорусским художникам присоединится мастер из Китая. На открытии выставки он даст мастер-класс по искусству каллиграфии.

В рамках второй вниманию посетителей будут представлено около 200 книг, повествующих о возникновении и развитии письменности на славянских землях. Основная часть экспозиции – книги об истории кириллической письменности и славянских первоучителях святых Кирилле и Мефодии. Отдельное внимание – произведениям, посвященным белорусским просветителям, – Франциску Скорине, Симеону Полоцкому, Евфросинии Полоцкой, Симону Будному, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Выставки в Минске

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