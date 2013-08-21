XV Международный съезд славистов впервые проходит в Беларуси

Новости Беларуси. Важнейшее научное и культурное событие. В Беларуси проходит Международный съезд славистов. Участникам и гостям XV юбилейного форума поздравление направил президент Александр Лукашенко.

Такая масштабная встреча проходит в нашей стране впервые. В столицу приехали более 600 ученых из 35 стран мира – Австралии, Бельгии, Болгарии, Германии, Израиля, Италии, Испании, Канады.

В рамках форума будет работать выставка славистической литературы, изданной за последние пять лет в разных странах. Все книги по традиции остаются в стране, где проводится съезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мастера слова из 35 стран мира в одном месте. Это практически единственный форум международного формата, где переводчики просто не нужны. Что-что, а общий язык участники съезда филологов нашли. Тем более, что ни гость, то полиглот. Вот и Даниель Бунчич – ученый из Германии – будучи день в Минске, уже удивляется прелестям нашего билингвизма.

Даниель Бунчич, участник XV Международного съезда славистов (Германия):

Что меня удивило здесь, это что я видел вчера на телевидении и теперь даже здесь в выступлениях на открытии конференции, что иногда люди из одного предложения в другое переходят от русского к белорусскому и наоборот. Это очень интересно. Я еще не понял, почему это так происходит.

На протяжении недели лингвисты с мировым именем будут обсуждать проблемы развития языка. В программе – сотня докладов. В том числе про судьбу родного белорусского. Причем, об этом сообщения подготовили и европейские ученые. Например, одна из тем – говоры Гродненского региона и их будущее. Однако, общая тенденция научной части съезда – популяризация родных для каждого европейца языков.

Петр Буняк, участник XV Международного съезда славистов (Сербия):

Все думают, что сегодня научишься говорить по-английски и уже все, значит, ничему больше учиться не надо. Сегодня, конечно, английский знать надо, но хорошо знать славянские языки, потому что по-английски не выскажешь всех этих традиций наших славянских.

География участников – не то слово обширная. Гости приехали в том числе из Австралии, США и Японии. Поражает и возрастная разбежка. Фрэнсису Томпсону, к примеру, нынешний форум есть с чем сравнивать.

Франсис Томпсон, участник XV Международного съезда славистов (Бельгия):

Это мой 9 съезд. И могу сказать, что есть очень большой рост относительно предыдущих съездов. Расширена научная программа. Да, и организация мероприятия впечатляет.

Съезду славистов практически 85. Его основали еще в двадцатых годах прошлого века в Праге. С этого времени форум приняли 8 государств. В том числе и Советский союз. На этих встречах принимались решения, которые определяли развитие славянских языков. Независимая Беларусь такого рода форум принимает впервые.

Александр Лукашанец, председатель Международного и Белорусского комитетов славистов:

Правядзенне Международнага з’езду славістаў у нас, у Беларусі, з’яўляецца прызнаннем і ўзроўнем развіцця навукі ў нашай краіне і прызныннем Беларусі самастойнай славянскай краіны, якая мае сваю адметную нацыянальную мову, сваю багатую нацыянальную гісторыю.

У гостей форума, кроме пленарных заседаний и докладов, еще и насыщенная культурная программа. Как они сами шутят, без знаков препинания, разве что с запятыми. Участников съезда ждет экскурсия в Академию наук. Там им покажут археологические находки и редкие белорусские книги. После этого международные делегации отправятся в Полоцк и Несвиж.

Елена Коницкая, участник XV Международного съезда славистов (Литва):

Я думаю, что этот съезд будет не менее плодотворный, чем все предыдущие съезды. Программа очень интересная. Очень ждем экскурсии по Беларуси.

Во время съезда в Минске откроется и выставка славистической литературы. Среди книг – и очень редкие. Кстати, все они после закрытия форума попадут в библиотеки нашей страны. И станут, в буквальном смысле, новой страницей в истории белорусской культуры.