21 июля у минской ратуши будут показывать норвежское кино: вход бесплатный
Новости Беларуси. Любителей кино приглашают в Верхний город, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
У Ратуши по пятницам и субботам теперь проходят бесплатные кинопоказы.
Премьерный просмотр собрал две сотни зрителей. Фильмом-открытием сезона стала итальянская комедия. А 15 июля вечером киногурманам презентовали сразу 7 короткометражных лент, которые были отмечены наградами на престижных европейских фестивалях.
Юрий Чечукевич, директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:
Думаем, что эта инициатива станет традиционной, и минчане и гости столицы каждые выходные (в пятницу и субботу) смогут наслаждаться лучшими шедеврами мирового кино.
Зрители:
Так как я живу здесь недалеко, свободным вечером решил выйти, посмотреть. Я думаю, что это очень замечательная идея. Единственное, что меня смущает в этом всем – это то, что такое происходит только в Минске.
Вот если бы это было в других городах, хотя бы крупных, было бы просто классно.
Это интересно. Что-то новое, не так, как обычно: все сели на стульчики и тихонько кушают. Тут оркестр, живая музыка и прикольный формат.
Классные вечера, душевные очень получаются.
Очень сильно как-то продвигают культуру, что ли, в Беларуси. Есть где отдохнуть молодежи без алкоголя.
Кинопоказы в Верхнем городе продолжаться до конца лета. 21 июля в 21:00 можно будет насладиться шедеврами норвежского кино.