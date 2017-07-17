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21 июля у минской ратуши будут показывать норвежское кино: вход бесплатный

17 июля 2017 19:52
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Новости Беларуси. Любителей кино приглашают в Верхний город, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У Ратуши по пятницам и субботам теперь проходят бесплатные кинопоказы.

Премьерный просмотр собрал две сотни зрителей. Фильмом-открытием сезона стала итальянская комедия. А 15 июля вечером киногурманам презентовали сразу 7 короткометражных лент, которые были отмечены наградами на престижных европейских фестивалях.

21 июля у минской ратуши будут показывать норвежское кино: вход бесплатный-1

Юрий Чечукевич, директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:
Думаем, что эта инициатива станет традиционной, и минчане и гости столицы каждые выходные (в пятницу и субботу) смогут наслаждаться лучшими шедеврами мирового кино.

Зрители:
Так как я живу здесь недалеко, свободным вечером решил выйти, посмотреть. Я думаю, что это очень замечательная идея. Единственное, что меня смущает в этом всем – это то, что такое происходит только в Минске.

Вот если бы это было в других городах, хотя бы крупных, было бы просто классно.

21 июля у минской ратуши будут показывать норвежское кино: вход бесплатный-4

Это интересно. Что-то новое, не так, как обычно: все сели на стульчики и тихонько кушают. Тут оркестр, живая музыка и прикольный формат.

Классные вечера, душевные очень получаются.

Очень сильно как-то продвигают культуру, что ли, в Беларуси. Есть где отдохнуть молодежи без алкоголя.

Кинопоказы в Верхнем городе продолжаться до конца лета. 21 июля в 21:00 можно будет насладиться шедеврами норвежского кино.

# Культура # Фотофакт # Кино # Юрий Чечукевич

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