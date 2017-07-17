21 июля у минской ратуши будут показывать норвежское кино: вход бесплатный

Премьерный просмотр собрал две сотни зрителей. Фильмом-открытием сезона стала итальянская комедия. А 15 июля вечером киногурманам презентовали сразу 7 короткометражных лент, которые были отмечены наградами на престижных европейских фестивалях.

У Ратуши по пятницам и субботам теперь проходят бесплатные кинопоказы.

Юрий Чечукевич, директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:

Думаем, что эта инициатива станет традиционной, и минчане и гости столицы каждые выходные (в пятницу и субботу) смогут наслаждаться лучшими шедеврами мирового кино.

Зрители:

Так как я живу здесь недалеко, свободным вечером решил выйти, посмотреть. Я думаю, что это очень замечательная идея. Единственное, что меня смущает в этом всем – это то, что такое происходит только в Минске.